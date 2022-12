Messi nuk tërhiqet nga kombëtarja: E dija që Zoti do të ma jepte këtë Kupë

Kapiteni i kombëtares së Argjentinës, Lionel Messi, ishte euforik në përfundim të finales që e shpalli kampion bote. “Pleshti” tha se e dinte se Zoti do t’i jepte titullin e shumëpritur.

“Është mbresëlënëse që përfundoi kështu. E dija që në një moment Zoti do të ma jepte dhe nuk e di pse kisha një parandjenjë dhe ndjeva se do të ishte kështu. Jam jashtëzakonisht i lumtur”, tha numri 10 i Argjentinës në një prononcim për televizionin publik të vendit të tij.

Nga ana tjetër, theksoi se ndeshja kundër Francës ishte “shumë e çuditshme”, duke e krahasuar me çerekfinalen kundër Holandës.

“Vuajtëm shumë, por ia dolëm. Mezi presim të jemi në Argjentinë për të parë se sa e çmendur do të jetë kjo,” tha sulmuesi i París Saint-Germain.

Messi e pranon se të qenët kampion bote është gjëja më e madhe që i ka ndodhur në karrierën e tij sportive.

“Nuk ka asgjë që mund të krahasohet me këtë. Kupën e Amerikës dhe Kupën e Botës i fitova pothuajse në fund të karrierës sime. Por nga ana tjetër unë e dua futbollin, më pëlqen ajo që bëj. Të gjithë e duan këtë Kupë, është ëndrra e vogël e kujtdo. Unë kam qenë me fat që kam arritur gjithçka në karrierën time dhe tani po shkoj në Argjentinë për ta shijuar me njerëzit.”

I pyetur nëse do të tërhiqej nga kombëtarja pasi fitoi Botërorin, Leo e bëri të qartë:

“Jo, nuk tërhiqem nga kombëtarja. Dua të luaj me fanellën e Argjentinës si kampion bote.”