Milan, në Dubai jo vetëm për miqësore, por edhe për “biznes”

Kampionët në fuqi të Italisë, Milan momentalisht ndodhet në Dubai për të zhvilluar dy ndeshjet miqësore të turneut “Dubai SuperCup”.

Gjithsesi, kuqezinjtë nuk kanë udhëtuar vetëm për të luajtur, por edhe për biznes, pasi “Djalli” ka njoftuar zgjatjen e kontratës me sponsorin “Emirates”.

Kështu, bashkëpunimi mes palëve që ka nisur prej 15 vitesh do të vijojë ende dhe pse termat financiar nuk janë bërë ende me dije, flitet se Milan tani do të përfitojë 30 milionë euro në vit.

Kjo konfirmon gjithashtu edhe besimin që pronarët e rinj të klubit (RedBird Capitals Partners) kanë ndaj sponsirit “Emirates”.