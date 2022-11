Milan nuk i ndahet Asensio-s, spanjolli pritet të kalojë me parametra zero te “Djalli”

Marco Asensio, i kërkuar tashmë nga Milani në verë, mund të rikthehet në radarin e “kuqezinjve” gjatë pranverës pasi futbollistit spanjoll i skadon kontrata me Real Madrid verën e ardhshme dhe nuk duket se palët do të gjejnë një marrëveshje.

Agjenti i tij, Jorge Mendes, do të fillojë bisedimet me klubet e ndryshme të interesuara për një transferim me parametra zero.

Mes tyre mund të jetë edhe Milani dhe sipas raportimeve nga mediet italiane një gjë të tillë “Djalli” e dëshiron shumë.