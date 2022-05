Milani arkëton 12 milionë € nga një viking, Maldini arrin akordin me lojtarin e Holandës

Klubi i Milanit ka shitur përfundimisht Jens Petter Hauge tek Eintracht Frankfurt. 12 milionë euro do të paguajnë fituesit e Europa League në arkat e kampionëve të Italisë për kartonin e 22-vjeçarit norvegjez.

3 gola dhe 2 asiste regjistroi sulmuesi i majtë në sezonin e parë me ekipin gjerman, aty ku ishte i huazuar me detyrim blerje nga Eintrachti. Kuqezinjtë italianë kanë zyrtarizuar shitjen e lojtarit viking, i cili ka firmosur deri në 2026 me Eintrachtin.

Ndërkohë, drejtuesit e Milanit kanë arritur akordin me Noa Lang të Club Brugge. 22-vjeçari holandez (3 ndeshje me kombëtaren tulipane) bën mirë të tre pozicionet pas qendërsulmuesit, sidomos në krahun e djathtë.

Lang fitoi titullin kampion në sezonin e parë në Belgjikë. Club Brugge shpenzoi 6 milionë euro për ta marrë nga Ajax verën e kaluar. Dyshja Maldini-Massara janë takuar të mërkurën me babanë e lojtarit.

Akordi është arritur, me Lang që është gati të firmosë një kontratë 5-vjeçare. Club Brugge kërkon 22 milionë euro për kartonin e lojtarit.

Tani priten milionat e Milanit, teksa marrëveshja nuk është mbyllur akoma si pasojë e faktit që drejtuesit e “Djallit” ndodhen në vitin e fundit të kontratës.