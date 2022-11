Milani bën me “krahë” Piolin: Nuk më intereson kundërshtari radhës, nuk kemi frikë askënd!

Milan triumfoi me rezultatin 4-0 në San Siro përballë Red Bull Salzburg për të siguruar një biletë për në raundin e 1/16-tave të Champions League. Kuqezinjtë u shfaqën dominues ndërsa shfrytëzuan në maksimum edhe formën e Olivier Giroud me francezin që ishte autor i një dygolëshi, por edhe dy asisteve.

Pas sfidës, entuziazmi përfshiu edhe trajnerin Stefano Pioli i cili në konferencë theksoi se nuk i intereson kundërshtari i radhës në fazën me eliminim direkt, pasi ata janë Milani dhe nuk i druhen askujt.

“Nuk duhet të kemi frikë askënd, tani mendja shkon tek kampionati. Duhet të rikthehemi te tre pikët dhe të qëndrojmë pranë Napolit kryesues. Shorti në Champions do të jetë me siguri i vështirë, por unë kam lojtarë të fortë. Jam i sigurt se ata do të jenë gati dhe kushdo që do të luaj kundër Milanit, duhet të jetë i ndërgjegjshëm se do të përballet me një Milan bindës”, u shpreh Pioli.