Milanit i duhen 120 minuta për të eliminuar Genoan!

Me shumë vuajtje Milani i Stefano Piolit, konfirmoi momentin pozitiv që po kalon duke u kualifikuar në çerekfinalet e Kupës së Italisë pasi mposhti Genoan me rezultatim 3-1 pas kohës shtesë pasi 90 minutat e kohës së rregullt përfunduan në barazim 1-1. Ishte Genoa që e nisi më mirë ndeshjen teksa arriti të kalonte në epërsi me Ostigard që në minutën e 17-të. Gjithsesi barazimi i Milanit edhe pse shumë vonë, pikërisht në minutën e 74-t me Giroud, rezultat që nuk ndryshoi më deri në fund. Në shtesa realizuan Leao dhe Salaemakers që fiksuan fitoren dhe kualifikimin e Milanit në çerekfinale, aty ku do të përballet me fituesen e Lazio-Udinese.