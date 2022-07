Milani zyrtarizon rinovimet me drejtuesit/ Nis ofensiva për Dybala, largohet Dida

Vjen edhe zyrtarizimi që të gjithë prisnin: Paolo Maldini dhe Frederic Massara kanë rinovuar kontratat e tyre me Milanin, klub të cilin e rikthyen në majë të Italisë pas një pune fantastike të kryer në merkato dhe menaxhim. “AC Milan ka kënaqësinë të njoftojë se sot Bordi i Klubit miratoi rinovimet dyvjeçare të Drejtorit të Zonës Teknike Paolo Maldini dhe Drejtorit Sportiv Frederic Massara.

Një marrëveshje që dëshmon për vazhdimësinë në rrugën e fuqizimit dhe rritjes së Klubit tonë”, lexohet në komunikatën zyrtare të kuqezinjve. Tani priten goditjet në merkato. Milani ka afruar vetëm Divock Origin deri tani, me ish-sulmuesin e Liverpoolit që firmosi deri në vitin 2024 me 4 milionë euro pagë sezonale. Një nga objektivat kryesorë të momentit është Paulo Dybala.

Argjentinasi mbylli aventurën 7-vjeçare me bardhezinjtë dhe ishte shumë afër kalimit tek Interi, por në fund nuk u arrit akordi final me drejtuesit e klubit zikaltër. GDS shkruan se drejtuesit e Milanit kanë nisur kontaktet e para me agjentin e lojtarit latin, dhe sinjalet janë pozitive për arritjen e një marrëveshjeje. Emra të tjerë që lidhen me kampionët e Italisë janë Nikola Milenkovic, Renato Sanches, Marco Asensio dhe Charles De Ketelaere.

Ndërkohë, Dida, i cili ishte pjesë e stafit teknik të Stefano Piolit si përgatitësi i portierëve, ka vendosur të mos rinovojë kontratën. Ish-portieri brazilian i kuqezinjve, ka zgjedhur të rikthehet në vendlindje. Corriere della Sera zbulon se ai shpreson të nisë një karrierë si trajner i parë. Në vend të tij pritet të zbarkojë Flavio Roma, autor i një ndeshjeje të vetme me Milanin në vitet 2009-2012.

Nga ana tjetër, klubi italian ka njoftuar se ekipi do të rinisë përgatitjet për sezonin e ri më 4 korrik. Miqësorja e parë do të zhvillohet 12 ditë më vonë në Gjermani përballë Koln në stadiumin “RheinEnergieStadion”, sfidë e vlefshme për “Telekom Cup”.

