Milinkovic-Savic me valixhet gati, Tare e zëvendëson me një tjetër mesfushor serb

Me Sergej Milinkovic-Savic të destinuar për t’u larguar gjatë verës, Lazio ka piketuar një tjetër serb për mesfushën. Igli Tare ka lëvizur me shpejtësi dhe ka arritur marrëveshjen me Ivan Ilic, mesfushor që ka spikatur me Veronën në dy sezonet e fundit.

Mediat pranë klubit bardhekaltër sigurojnë akordin me mesfushorin për një kontratë 5-vjeçare me pagë prej 1.7 milionë eurosh në sezon, ndërsa tani detyra e Tares është të bindë klubin e Veronës, që kërkon 18 milionë euro për kartonin e serbit.

Ivan Ilic është vetëm 21 vjeç dhe u transferua te Verona verën e 2020-ës, pasi nuk gjeti hapësira te Manchester City, teksa rritja e tij ka qenë e vazhdueshme dhe tani është gati të luajë në nivele më të larta.