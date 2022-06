Minamino dhe Liverpool ndajnë rrugët, japonezi transferohet në Francë

Takumi Minamino do të jetë lojtari më i ri i Monaco. Francezët kanë gjetur gjuhën e përbashkët me lojtarin, por edhe me Liverpool.

“The Reds” do të përfitojnë nga kjo lëvizje 15 milionë euro (plus 3 milionë euro në formën e bonuseve gjatë sezonit).

Monaco pritet të bëjë zyrtarizimin e 27-vjeçarit javën e ardhshme, kur skuadra do të rikthehet në stërvitje.

Japonezi e nis karrierën në vendlindje me Cerezo Osaka, për t’u transferuar në Europë në sezonin 2014-2015 me austriakët e Red Bull Salzburg. Pas 199 ndeshjeve me Salzburg, Minamino bëri hapin e karrierës me lëvizjen në “ishull”, te Liverpool në sezonin 2019-2020, ndërsa në sezonin e dytë ai ishte i huazuar te Southampton, ndërkohë edicionin që u mbyll luajti në 24 ndeshje realizoi 10 gola me skuadrën e Klopp.