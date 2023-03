Miqësoret e marsit, shumë risi në listën e Shqipërisë U21

Kombëtarja U-21 do të nisë pas pak ditësh përgatitjet për dy miqësoret e muajit mars të programuara ndaj Polonisë dhe Azerbajxhanit. Trajneri i Shqipërisë U-21, Alban Bushi ka shpallur ndërkohë edhe listën me emrat e 24 lojtarëve që do të ftohen për këto dy miqësore.

Në listë ka emra mjaft interesantë lojtarësh të rinj, por edhe elementë që kanë qenë pjesë e kombëtares së kësaj moshe edhe në edicionin e fundit. Bien në sy emra si Adrion Pajazit, Behar Ismaili, Endri Muhameti, Medon Berisha, Renaldo Torraj, dy vëllezërit Cristian e Stiven Shpendi apo edhe Dijar Nikqi. të gjitha lojtarë që premtojnë për një të ardhme të shkëlqyer e të cilat kanë treguar se kanë shumë talent.

Kombëtarja U-21 do të nisë grumbullimin të hënën për t’u nisur një ditë më pas drejt Antalias së Turqisë, aty ku do të zhvillojë edhe dy sfidat miqësore.

Miqësorja e parë e Shqipërisë U-21 do të jetë kundër Azerbajxhanit më 23 mars, ndërsa miqësorja tjetër do të jetë ajo kundër Polonisë, më 27 mars.

Stafi teknik do të ketë mundësinë të testojë grupin në një grumbullim që do të zgjasë një javë dhe provojë ekipin dhe futbollistë të rinj që vijnë nga ekipet zinxhir të moshave. Ata mund të bëhen në vijim pjesë e Shqipërisë U-21 në kualifikueset e Europianit të ardhshëm.

LEXO EDHE:

Duke qenë se kemi të bëjmë me data zyrtare të FIFA-s, shumë ekipe kombëtare do të grumbullohen në Turqi dhe do të shfrytëzojnë këto ditë për të matur forcat me njëra-tjetrën.

Eliminatoret e Kampionatit Europian për Kombëtaren U-21 do të nisin në muajin shtator, teksa Shqipëria është shortuar në Grupin E së bashku me Rumaninë, Zvicrën, Finlandën, Malin e Zi dhe Armeninë.