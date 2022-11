Miqësorja me Katarin, publikohet formacioni zyrtar i Shqipërisë

Kombëtarja Shqiptare luan pasditen e sotme një tjetër sfidë miqësore, teksa këtë herë do të vihet përballë Katarit, vendit organizator të Kupës së Botës 2022.

Ashtu si sfida me Arabinë Saudite pak javë më parë, edhe kjo ndaj Katarit do të “luhet në terr”, pasi nuk do të transmetohet në asnjë ekran televiziv, si kusht i vënë nga kundërshtarët.

Trajneri Reja ka përzgjedhur kryesisht futbollistë që luajnë në Kategorinë Superiore, teksa është publikuar edhe formacioni me të cilin do ta nisin miqësoren ndaj Katarit.

Shqipëria: Dajsinani; Gurishta, Janku, Turkaj, Hadroj, Rrapaj, Ujka, Kallaku, Hakaj, Cara, Abazaj