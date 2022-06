Mireli feston në puntatën e pestë të LA Casa de Quiz, fiton “biletën” për në fazën finale

LA Casa de Quiz ka përmbyllur puntatën e pestë teksa dy konkurrentët dhuruan një performancë të bukur. Indridi dhe Mireli e mbajtën të hapur lojën deri në rubrikën e fundit, por në këtë çast u bë vendimtar gabimi i Indridit që nuk ia doli të gjente personazhin e fshehtë, i cili ishte portieri i famshëm italian, Gianluca Pagliuca. Nga ana tjetër, Mireli fitoi edhe në rubrikën e fundit duke gjetur personazhin e fshehur që ishte sulmuesi brazilian Bebeto dhe në fund regjistroi kuotën e 36 pikëve, ndaj 29 të kundërshtarit.

Në këtë formë, Mireli iu bashkohet katër fituesve të mëparshëm, Blerim Zenunit, Dorjan Terziut, Jurgen Mirakës dhe Iseldi Balës ndërsa do të vazhdojë rrugëtimin e quizit në vjeshtë. Kujtojmë se LA Casa de Quiz do të ketë edhe tre puntata të tjera, ndërsa më pas rifillon në vjeshtë, në fazën më të nxehtë e cila do të zgjasë deri një ditë para fillimit të botërorit në muajin nëntor.