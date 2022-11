“Mision vëllazëror”, Shvercerat dhe Ballistët pajtohen në Prekazin legjendar

Më në fund ka ardhur pajtimi mes Shvercerave dhe Ballistëve, dy tifogrupeve shqiptare që mbështesin Shkupin dhe Shkëndijën, dy skuadrat më të forta në futbollin e Maqedonisë së Veriut. Një ngjarje e turpshme u regjistrua më 9 nëntor gjatë duelit Shkupi-Shkëndija, i vlefshëm për çerekfinalet e Kupës së Maqedonisë.

Kuqezinjtë nga Tetova u sulmuan nga disa anëtarë të Shvercerave pasi kaluan në avantazh në minutën e nëntë. Ndeshja u ndërpre, në fushë zbarkuan forcat speciale, Shkëndija u kualifikua pas fitores 0-3 në tavolinë, teksa post ndeshja u shoqërua nga kritikat dhe debate të shumta në rrjetet sociale.

Hoxha dhe bamirësi i njohur, Halil Kastrati ka qenë ndërmjetësi i pajtimit të dy ndër tifogrupeve më të zjarrta shqiptare, teksa është zgjedhur Prekazi legjendar i Jasharajve për takimin mes drejtuesve të Shvercerave dhe Ballistëve.

“Mision vëllazëror! Para një jave ishim në Shkup me përfaqësuesit e dy tifo grupeve, Shvercerat e Shkupit dhe Ballistët e Tetovës.

Tani gjindemi në Prekazin Legjendar, këtu do jepet Besa dhe do të shtrihet dora e pajtimit ashtu siç e do Zoti dhe tradita jonë Shqiptare. Gjithmonë qofshim faqebardhe!”, shkruan Kastrati në rrjetet sociale.

Më vonë edhe një status tjetër:

“Ne emër të Zotit të gjithësisë

Në emër të Heronjve të Lirisë

Bashkohen duart e vëllazërisë

Sot bashkë me hoxhën e nderuar Hoxhë Fatmir Latifaj dhe djalin e Heroit Hamëz Jasharit, Bekim Jashari, ishim dëshmitarë në pajtimin dhe besatimin e dy tifo grupeve nga Shkupi e Tetova.

E lus Zotin që të mbizotërojë paqja, solidariteti, falja e dashuria ndaj njëri-tjetrit në popullin tonë

Qofshim faqebardhë gjithmonë!

O Zot, ti je Falës, e don atë që kërkon falje, na fal të gjithëve”, shkruan Kastrati.