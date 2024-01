Misioni Champions dhe Topi i Artë, Reali bind Mbappe me… 405 mln €

Nuk ka më dyshime rreth së ardhmes së Kylian Mbappe. “Ylli” francez do të largohet nga PSG në fundin e sezonit pas 7 viteve në “Parc des Princes. 25-vjeçari është gati të hedhë hapin e madh në karrierë.

Dhe në verë do të firmosë me Realin e Madridid. Nëna e tij, njëkohësisht edhe menaxherja e sulmuesit, po bisedon me presidentin Florentino Perez në lidhje me detajet e fundit të akordit.

Marrëveshja bazë është arritur. Mbappe do të firmosë për 4 vite me “Los Blancos”, teksa do të përfitojë rreth 70 mln euro në sezon në “Santiago Bernabeu”.

Lexo edhe:

Duke qenë se në fundin e sezonit del lojtar i lirë dhe do të transferohet në Madrid si lojtar i lirë, Mbappe do të përfitojë rreth 125 mln euro në momentin që do të firmosë kontratën me Realin.

“Herët a vonë do të më duhet të ndryshoj klub. Nuk kam frikë nga ndryshimet. Mendoj vetëm për të dërguar përpara karrierën time dhe për të vijuar rrugëtimin tim”, u shpreh kohë më parë.

Objektivi i lojtarit të lindur në kryeqytetin francez, është të fitojë Champions League dhe Topin e Artë. Dëshira që realizohen më lehtësisht te Reali i Madridit.