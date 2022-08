Modeste mbërrin në Dortmund, “veterani” u kushton pak verdhezinjve

Anthony Modeste do të jetë një lojtar i Dortmund. Sulmuesi francez ka mbërritur në ambientet e klubit verdhezi dhe tashmë është arritur marrëveshja dhe me klubin e Cologne. 34-vjeçari i cili arriti që të shënonte 20 gola sezonin e shkuar do të zëvendësojë Sebastian Haller. Lojtari do të bashkohet me skuadrën e re menjëherë për t’u integruar me pjesën tjetër të grupit.

Problemet shëndetësore për Haller e detyruan Dortmund që të rifutet në merkato dhe menjëherë u mendua për Modeste, i cili pavarësisht viteve që ka mbi supe ka treguar se nuk i mungon nuhatja për golin, çka e ka dëshmuar më së miri në sezonin e shkuar. Cologne do të përfitojë nga ky operacion 5 milionë euro, për shkak se francezi ishte në vitin e tij të fundit të kontratës.

Modeste nuk ishte me skuadrën as në ndeshjen e javës së parë të Cologne dhe tani do të nisë aventurën e re me Dortmund, verdhezinjtë triumfuan minimalisht me Bayer Leverkusen dhe do provojnë që këtë edicion të ri të rivalizojnë Bayernin.