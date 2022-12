Modric, vrasja e gjyshit dhe finalja e Kupës së Botës/ Një rastësi e pabesueshme

18 dhjetori është një datë e shënuar me një rreth të kuq në kalendar nga Luka Modric. Është dita në të cilën ndodhi vrasja e gjyshit të tij (emri i të cilit ishte Luka) dhe do të jetë dita në të cilën do të luhet finalja e Botërorit në Katar.

Më 18 dhjetor 1990, familja e tij përjetoi tragjedinë e vrasjes së gjyshit të tij, nga rebelët serbë. Vrasja ndodhi para shtëpisë së familjes Modric, në shpatet e malit Velebit, në veri të vendit dhe në kulmin e luftës kroate për pavarësi.

“Unë ende e mbaj mend shumë mirë gjyshin tim. Unë kam të njëjtin emër si ai. Jam i trishtuar që nuk mund të shoh gjithçka që kam arritur, por ai padyshim është atje lart duke më parë. E di që do të jetë krenar. Nuk e dija çfarë ndodhi kur e sollën në shtëpi. E vetmja gjë që ndjeva ishte trishtim. Babai më përqafoi dhe më drejtoi te arkivoli i tij e më tha: ‘Bir, shko thuaj lamtumirë gjyshin tënd’. Nuk mund ta kuptoja se ishte hera e fundit që do ta shihja. Prindërit më nxorën nga dhoma, donin të më largonin.”- tha mesfushori kroat gjatë dokumentarit “Kapitenët”, prodhuar nga FIFA.