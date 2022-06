Moggi këshillon Juven: Shite De Ligt, ja me cilin duhet zëvendësuar

Luciano Moggi rikthehet të flasë për futbollin dhe e bën duke këshilluar Juventusin mbi rrugën që duhet të ndjekë gjatë merkatos së verës.

Ish drejtuesi famëkeq i bardhezinjve ka deklaruar se do të preferonte shitjen e Mathijs De Ligt dhe nuk ka ngurruar të sugjerojë zëvendësuesit.

“Problemi i Juventusit është se vetëm shumë pak lojtarë kanë treg dhe për momentin ka interes për De Ligt. Unë do ta shisja pa u menduar dy herë për 70 milionë euro dhe ato para do t’i investoja për të sjellë lojtarë si Bremer e Koulibaly. Me këta të dy mbrojtja do të forcohej ndjeshëm”, tha Moggi.