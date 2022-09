“Molla e sherrit” mes presidentit dhe avokatit, në fund sulmuesi bashkohet me Balliun

Raul de Tomas është zyrtarisht futbollisti më i ri i Rayo Vallecano, skuadrës në të cilën aktivizohet edhe futbollisti i Shqipërisë, Ivan Balliu. Sulmuesi i bashkohet Rayos nga Espanyol, por duke qenë se ishte ende në kontratë me katalanasit dhe është regjistruar pas mbylljes së merkatos, është i detyruar të qëndrojë jashtë fushave deri në muajin janar.

Në këtë formë, 27-vjeçari humbet çdo shpresë për t’u grumbulluar me Spanjën në Botërorin e Katarit edhe pse shanset ishin minimale pavarësisht minutave në fushë me Rayo Vallecanon. Kujtojmë se Raul De Tomas u shndërrua në një “mollë sherri” për presidentin e Rayo Vallecanos, Raul Martin Presa dhe avokatëve e agjentit të lojtarit të cilët disa ditë më parë teksa diskutonin transferimin e ish-futbollistit të Realit, nisën një zënkë e cila përfundoi me pasoja për presidentin e Rayos që u detyrua të merrte ndihmë mjeksëore në spital.

Megjithatë, tanimë palët kanë hedhur pas krahëve zënkat dhe kanë gjetur gjuhën e përbashkët edhe për të mirën e Raul de Tomas i cili kishte përfunduar jashtë planeve të Espanyol.