Morata apo Zaniolo? Zbulohet i preferuari i Allegrit/ Juventus fokusohet te sulmuesi më fleksibël

Juventus, raportohet, se ka hequr dorë nga afrimi i Nicolo Zaniolo dhe në vend të tij ka kthyer të gjithë vëmendjen te sulmuesi i Atletico Madrid, Alvaro Morata.

“Bardhezinjtë” pritej të riinvestonin disa nga paratë e marra nga shitja e De Ligt te Bayern Munich, për nënshkrimin e Zaniolo-s, i cili ka një çmim prej 50 milionë eurosh.

Tani trajneri Max Allegri, mësohet nga mediet italiane se i ka thënë Juventusit se do të preferonte më shumë të nënshkruante me Morata-n sesa me Zaniolo-n.

Fleksibiliteti i tij është thelbësor, pasi spanjolli mund të luajë ose me Dushan Vlahovic ose si një qendërsulmues zëvendësues për serbin.

Morata sapo përfundoi një huazim prej dy sezonesh me Juventusin dhe klubi refuzoi të paguante tarifën e rënë dakord prej 35 milionë euro për ta blerë atë.

Ata kishin shpresuar të negocionin, megjithëse tashmë mund të jetë më e vështirë, pasi thuhet se Morata ka impresionuar trajnerin e Atletico Madrid, Diego Simeone-n në stërvitjet e fazës parapërgatitore.