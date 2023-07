Morata mban fjalën e dhënë, rikthehet në Itali dhe zgjedh klubin e ri

Alvaro Morata ka interesin e shumë skuadrave të mëdha në Itali si Inter, Roma apo edhe Juventus. Secila prej klubeve po bën përpjekje për të rikthyer në Serie A sulmuesin që është aktualisht pjesë e Atletico Madrid. Megjithatë, vetë 30-vjeçari duket se e ka bërë zgjedhjen e tij dhe i qëndron premtimit fillestar për të luajtur nën urdhrat e trajnerit Jose Mourinho te Roma.

Lexo edhe:

Sulmuesi dhe portugezi kanë punuar së bashku edhe te Real Madrid, ndërsa në kryeqytetin italian, Morata do të ribashkohej edhe me Paulo Dybalën, me të cilin e lidh një miqësi familjare prej kohës kur aktivizohej me Juventusin.

Ndër të tjera, verdhekuqtë i ofrojnë Moratës edhe garanci teknike që lidhen me minutat në fushë për sezonin e ri, me sulmuesin që synon të jetë pjesë e Spanjës në Euro 2024. Tashmë, Romës i duhet të punojë për të gjetur gjuhën e përbashkët me Atletico Madrid teksa verdhekuqtë synojnë ta transferojnë lojtarin nëpërmjet formulës së huazimit.