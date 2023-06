“Mos hap restorant nëse nuk di të gatuash”, agjenti akuzon mamanë e Mbappe: Je e paaftë!

Kylian Mbappe mund të ishte tashmë një futbollist i Real Madrid dhe telenovela, një nga më të gjatat e këtyre viteve të fundit në merkato, do të kishte përfunduar nëse sulmuesi do të përfaqësohej nga një agjent i denjë dhe jo nga mamaja e tij. Është ky mendimi i agjentit të Ferland Mendy, Yvan Le Mée i cili shprehet se Fayza Lamari, mamaja dhe njëkohësisht agjentja e Mbappe nuk është e aftë të negociojë dhe t’i mbyllë me sukses ato.

“Mamaja e Mbappe nuk bën punën që duhet të bëjë një agjente futbollistësh, është thjesht e paaftë për ta bërë diçka të tillë. Është shumë e rëndësishme të kuptosh nëse je i aftë në profesionin që ushtron. Unë mund të dua që të hap një restorant, por nëse nuk di të gatuaj, atëherë më mirë nuk e marr përsipër një iniciativë të tillë.

Lexo edhe:

Është komplet diçka tjetër që merresh me djalin tënd si fëmija yt dhe komplet tjetër të kujdesesh për interesin si lojtar. Agjentët janë njerëz që mbyllin marrëveshje. Jam i sigurt se nëse Mbappe do të kishte një agjent tjetër dhe do të ishte negociata me Real Madridin, atëherë ai do të ishte bërë pjesë e madrilenëve që para dy vitesh.

Nëse nuk flet në mënyrën e duhur, nëse nuk bën veprimet e duhura apo me dikë që e njeh prej shumë vitesh, atëherë nuk mund të jesh një agjent i suksesshëm. Të gjithë e shikojnë, Mbappe është ende në Paris pas të gjithë negociatave të viteve të fundit dhe mbi të gjitha ai është i mërzitur”, u shpreh Yvan Le Mée, agjenti i Ferland Mendy.