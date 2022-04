Mourinho: “Harrojeni” Tiranën, finalja luhet në Romë

Roma mori një barazim 1-1 në gjysmëfinalen e parë ndaj Leicesterit në Angli dhe shtyu çështjen e kualifikimit për në ndeshjen e kthimit në “Olimpico”.

Trajneri Jose Mourinho u shfaq i kënaqur me paraqitjen e të tijve, teksa deklaroi se finalja e vërtetë e kompeticionit do të luhet javën e ardhshme në Romë, jo në Tiranë.

“Bëmë një ndeshje të mirë, duke presuar lart deri në momentin e golit. Më pas gabuam shumë topa në organizimin e sulmeve, por jemi të lumtur që do të luajmë gjithçka në ndeshjen e kthimit. Finalja jonë do të jetë në Romë, në ndeshjen e kthimit dhe jo në Tiranë”, u shpreh portugezi.

Duke u ndalur te emrat e veçantë, Mou vlerësoi një nga lojtarët e tij dhe u mundua të parashikojë edhe mënyrën si do të zhvillohet ndeshja e kthimit në “Olimpico”.

“Skuadra është rritur dhe mund të them se 4-5 muaj më parë, do ta humbnim këtë ndeshje. Më pëlqeu shumë Zalewski, një lojtar interesant, i shpejtë dhe me grintë në krah. Në ndeshjen e kthimit pres një Leicester të vendosur më mbrapa, që do të provojë me topat në thellësi”, tha Mourinho.