Mourinho: Lazio fiton me gola në pozicion jashtë loje, “prostitucionit intelektual” i ka ikur koha

Roma nuk shkoi përtej një barazimi pa gola ndaj Bolognës në kampionat, në një ndeshje ku Mourinho pranoi se të tijtë nuk bënë paraqitjen e pritshme, pavarësisht polemikave për një penallti të munguar ndaj verdhekuqve.

“Sot nuk ishim në nivelin e duhur dhe sigurisht që ka ndikuar lodhja e një kalendari mjaft të ngjeshur. Mund të bënim shumë më mirë, ndonësë në rastin e prekjes së Medel, dukej sikur VAR-i ishte i fikur”, tha Mourinho.

Portugezi u pyet edhe në lidhje me cilësinë e shtypit italian, të cilin e quante prostitucion intelektual në 2010-ën, teksa nuk i kurseu thumbimet edhe për Lazion.

“Lazio ka të njëjtën sasi pikësh me ne, sepse në Itali mund të fitosh me gol ne pozicion jashtë loje, ende edhe në 2022-shin. Sa i përket shtypit italian, në kohët e tanishme nuk vlen shprehja “prostitucion intelektual”. Tani ka shumë më tepër profesionalizëm e kritika nga të gjithë anët. Por nuk mund ta fshihni që dje një skuadër fitoi me gol në pozicion jashtë loje”, tha portugezi.