Mourinho zbulon merkaton e Romës dhe “djeg” Lazion

Me Maitland-Niles vetëm një hap larg zyrtarizimit, Jose Mourinho ka zbuluar detaje mbi merkaton e janarit te Roma, teksa ka pranuar se verdhekuqtë nuk kanë mundësinë të investojnë, por do të provojnë të afrojnë 2-3 lojtarë në huazim.

“Ne nuk kemi luksin të investojmë për të blerë futbollistë 20-25 milionë euro, por do të provojmë të përforcohemi me 2-3 futbollistë në huazim. Në krahun e djathtë kemi luajtur gjithmonë me Karsdorp dhe kur ai mungon, duket qartë që nuk jemi në ekuilibër. Drejtuesit i dinë pozicionet ku kemi më shumë nevojë dhe po provojnë të huazojnë 2-3 futbollistë. Për Maitland-Niles nuk më ka thënë ende njeri që e kemi marrë zyrtarisht, por më pëlqen shumë”, u shpreh portugezi.

Tekniku verdhekuq foli më pas edhe për rivalitetin me skuadrat e tjera italiane, teksa deklaroi se me Milanin nuk ka pasur asnjë problem dhe theksoi se nuk do të stërvitë asnjëherë Lazion.

“Për një trajner është e vështirë të thotë që këtu apo aty nuk do të shkoj asnjëherë, pasi ndryshojnë shpejt situatat. Megjithatë Romën e pranova pa problem, ndërsa te klubi tjetër i qytetit nuk do të shkoja kurrë. Me Milanin për shembull, kemi bërë shpesh batuta, por nuk kemi pasur asnjëherë probleme”, tha Mou.