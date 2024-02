Muaj vendimtar për fatin e Kukësit, tri ndeshje “zjarri” për Çelën

Kukësi e mbylli javën e 22-të të Superiores në vendin e fundit të renditjes, teksa e sheh veten me 19 pikë, duke mbetur disi pas skuadrave të tjera.

Verilindorët u mundën në shtëpi nga Tirana me përmbysje (2-3). Ekipi që tashmë drejtohet nga Emiliano Çela, do të ketë tri ndeshje që mund të përcaktojnë fatin e këtij edicioni në vijim.

Kuksianët do të matin forcat me tre rivalë të drejtpërdrejtë në luftën për mbijetesën. Fillimisht do të udhëtojnë në Korçë për t’u përballur me Skënderbeun (11 shkurt).

Lexo edhe:

5 ditë më vonë do të zbarkojnë në Durrës për të luajtur ndeshjen e radhës me Teutën. Dhe në datën 25 po të këtij muaji, do të presin Erzenin në “Kukës Arena”.

Tri ndeshje “zjarri” që e kthejnë shkurtin në momentin më delikat të verilindorëve, që në mes do të kenë dhe ndeshjen e Kupës së Shqipërisë.

Por objektiv parësor mbetet qëndrimi në elitë. Kukësi nuk fiton në kampionat që prej 27 tetorit, datë sfidë kur mundi Vllazninë 1-0 në shtëpi.