Muçi: Mu realizua ëndrra, në këto ndeshje do marrin rezultate pozitive

Sulmuesi i Legias, Ernest Muçi, ka folur në konferencë për mediet, ndërsa është i grumbulluar me Kombëtaren për ndeshjet eliminatore të EURO 2024, me Shqipërinë që do të përballet me Moldavinë dhe Ishujt Faroe.

22-vjeçari deklaroi se ndjehet shumë i lumtur që është pjesë e grumbullimit të Kombëtares, ndërsa shtoi se ekipi do marri rezultat pozitiv.

Grumbullimi: “Jam krenar dhe i lumtur që jam pjesës e listës në këto ndeshje dhe mendoj se trajneri ka besim te unë, pasi kam komunikuar jam shumë i lumtur.”

Të luash me Kombëtaren: “Mu realizua ëndrra, qëllimi ynë është të marrim pjesën në Europian, ndaj duhet të jemi shumë të fokusuar, tani na duhet të marrim fitoren në ndeshjen e parë.”

Rezultatet: “Kemi një grup shumë të mirë dhe besoj se do ia dalim të marrim një rezultat të mirë.”

Kampionati me Legian: “Është një kampionat shumë i fortë, Leagia bëri një sezon të mirë, në aspektin personal mund të kisha bërë më shumë, por bëmë mirë.”

Strategjia e trajnerit: “Ideja e trajnerit është shumë e mirë për mua dhe lojtarët e tjerë, por kryesorja është të marrim pikët nga dy ndeshjet.”

Konkurrenca me Cikalleshin, Uzunin dhe Sadiku për të luajtur: “Të gjithë kanë bërë mirë me ekipet e tyre, normale që ka konkurrencë, por kryesore është që të bëj mirë Kombëtarja, pastaj do isha i lumtur po të luaja.”

Të luash me Kombëtaren në “Air Albania”: “Është një ëndërr të luaj për Kombëtaren në këtë stadium, jam shumë krenar që jam pjesë e kombëtares shpresoj të bëjë sa më