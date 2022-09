Mungesa e Italisë në Katar 2022, Mancini: Do fitojmë Kupën e Botës në 2026-ën!

Trajneri i Italisë, Roberto Mancini ka folur për synimet e tij për të ardhmen e Kombëtares.

Duke folur në konferencë për mediet pasi siguroi fazën finale “Final Four” të Nations League, tekniku theksoi se do që në Kupën e Botës në 2026 nuk dëshiron që vetëm të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të qenë present, por për ta fituar atë.

“Do të duhet të presim edhe katër vjet, por synimi është të shkojmë në Shtetet e Bashkuara për të fituar”-tha Mancini.

Megjithatë Italisë do i duhet të presë edhe katër vite dhe me Botërorin Katar 2022 në prag kus kuadra e Mancinit nuk do të jetë prezente, pritja do të duket pak më e gjatë.