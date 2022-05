Mungoi në ndeshjen ndaj Watford, Alonso vendos për të ardhmen

Marcos Alonso i ka të qarta idetë për të ardhmen e tij. Sipas medieve, futbollisti u ka bërë të ditur drejtuesve të Chelsea-t se dëshiron të largohet nga skuadra. Mbrojtësi nuk ishte I pranishëm as në stolin e zëvendësuesve në sfidën e fundit të kampionatit, që “blutë e londrës” fituan përballë Watford.

Vendimi i lojtarit për t’u larguar duket se tashmë është një fakt, ku pas 6 sezonesh do t’i japë lamtumirën fanellës blu për të përqafuar atë balugrana të Barcelonës. 31-vjeçari është i lidhur me klubin anglez deri në vitin 2023, por pavarësisht kësaj duket se tratativat me katalanasit po ecin me ritme të shpejta dhe shumë shpejt klubet do të arrijnë marrëveshjen për transferimin e mbrojtësit në Spanjë, kundrejt pagesës së kartonit të lojtarit, që vlerësohet 15 milionë euro.