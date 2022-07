FOTO/ Pasioni për motorët dhe format bombastike, modelja nga Pakistani “djeg” rrjetet sociae

Është një personazh mjaft aktiv në rrjetet sociale, me 1 milion ndjekës në Instagram dhe me llogari edhe në “OnlyFans”. Topmodelja dhe blogerja nga Pakistani, por çmend rrjetin me format e saj bombastike.

Fotot e saj në makina dhe motorë kanë shikueshmëri të lartë. Ajo kurrë nuk e humb rastin për të reklamuar Ymahan R3 të lyer në ar, së bashku me modelet Kaëasaki, Ducati dhe Honda.

Më një fjalë, ka një pasion të shfrenuar për dyrrotakët sportivë. Fansat kanë çfarë të shikojnë.