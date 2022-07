Napoli gjen pasuesin e Koulibaly, firmos me norvegjezin e Brighton

Napoli gjen pasuesin e Kalidou Koulibaly. Klubi i kaltër ka arritur marrëveshjen me Brighton për të blerë kartonin e mbrojtësit norvegjez Leo Ostigard, i cili në gjysmën e parë të vitit 2022 ishte pjesë e Genoas në Serinë A.

Mbrojtësi 22-vjeçar ka zbarkuar ditën e djeshme në Romë, ku ka kryer vizitat mjekësore për llogari të Napolit dhe sot pritet të fluturojë drejt Dimaros, atje ku skuadra po kryen përgatitjet bashkë me trajnerin Luciano Spalletti.

Sipas mediave italiane marrëveshja mes palëve është arritur për një huazim me detyrim blerjeje, me Ostigard që pritet të firmosë për 5 sezone me skuadrën e Napolit, që në total do të shpenzojë rreth 10 milionë euro për mbrojtësin.