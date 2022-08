Napoli “zjarr” në merkato, pas Simeones vijnë edhe dy futbollistë të tjerë

Me kampionatin që ka nisur, Napoli po vrapon për të kompletuar sa më shpejt ekipin, teksa paraditen e sotme ka zyrtarizuar firmën me sulmuesin argjentinas Giovanni Simeone, i cili vjen nga Verona për një shifër prej rreth 15 milionë eurosh.

Po sot, në Romë ka përfunduar me sukses vizitat mjekësore mesfushori francez Tanguy Ndombele, i cili do të vijë nga Tottenhami me formulën e huazimit për dy milionë euro, me të drejtë blerjeje për 30 milionë euro.

Francezi është blerja më e shtrenjtë në historinë e Tottenhamit, por nuk arriti të lërë gjurmë në kampionatin anglez, ndaj do të kërkojë rilindjen në Itali, pikërisht nën urdhrat e Luciano Spallettit.

Ndërkohë mediat italiane raportojnë se pasditen e sotme ka zbarkuar në Romë edhe Giacomo Raspadori, i cili do të kryejë vizitat mjekësore për llogari të Napolit dhe bashkë me Ndombele, do të vihen nën urdhrat e trajnerit Spalletti.

Me Raspadorin dhe Ndombele, merkatoja në hyrje e Napolit mund të konsiderohet e mbyllur dhe skuadra e kompletuar, teksa deri në fund pritet të largohet Fabian Ruiz, i cili është shumë pranë akordit me Paris Saint Germain.