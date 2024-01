NBA/ Celtics fiton në shtesë sfidën mes kryesuesve, Warriors merr leksion në shtëpi

Boston Celtics arriti një fitore të madhe në mbrëmjen e fundit të ndeshjeve të NBA. Celtics triumfuan në shtëpi me shifrat 127-120 ndaj Minnesota Timberwolves, në një ndeshje shumë emocionuese. Sfida kishte të gjithë entuziazmin e duhur që në fillim, pasi dy skuadrat janë kryesuese në konferencat e tyre respektive.

Përballja në “TD Garden” nisi më mirë për vendasit, ku pjesa e parë e takimit u mbyll më avantazhin e një pike për 17-herë kampionët e basketbollit amerikan. Në fraksionin dytë të ndeshjes, Minnesota ishte më kërkuese dhe tregoi forcën e saj ku mori avantazhin në periodën e tretë. 10-minutëshi i katërt dhe i fundit i takimit foli më shumë për Celtics që dhe me fatin me vete barazuan ndeshjen dhe e dërguan në kohën shtesë.

Minutat që do të vendosnin fituesin ishin shumë të mira për Bostonin, me skuadrën e drejtuar nga Mazzulla që mori fitoren e radhës. Nga ana tjetër, Timberëolves pësoi humbjen e dytë në tri ndeshjet e fundit. Për Celtics, më i miri në parket ishte Jason Tatum me 45 pikë i ndjekur nga shoku i tij i ekipit Brown me 35.

Lexo edhe:

Në sfidën tjetër të mbrëmjes, Golden State Warrios humbi thellë në shtëpi, duke lënë një imazh të keqe përpara tifozerisë së saj. New Orleans Pelicans ishte fituesi i madh në ndeshjen e mbyllur me rezultatin 105-141. Që në fillim të takimit, Pelicans morën avantazhin duke mbyllur pjesën e parë me 13 pikë diferencë.

Edhe në të dytën nuk pati shumë histori, me miqtë që ishin shumë superiorë. Performancë për t’u harruar e Stephen Curry, që ishte gati inekzistent në parket. Me këtë humbje, Warriors zbret edhe më shumë në renditje, teksa tani skuadra nga San Francisco e sheh veten në vend të 12-të, ndërkohë Pelicans mbeten në pozita komode, në fazën “Play-Off”.