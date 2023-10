NBA: Harden shkon te Clippers, maksi-shkëmbim me Philadelphia-n!

Ishte tratativa më e përfolur gjatë verës, tani është zyrtare. Mbyllet telenovela e James Harden, që lë Philadelphia 76ers pas disa javësh si i ndarë në shtëpi. Që tani e tutje do të jetë një lojtar i Los Angeles Clippers që në orët e fundit kompletuan një shkëmbim për ta marrë në Kaliforni.

SHKËMBIMI

Janë plot 7 lojtarët e përfshirë në këtë maksi-shkëmbim. Harden natyrisht është më i forti, bashkë me të do të fluturojnë drejt Kalifornisë edhe miku i tij PJ Tucker dhe Filip Petrusec, basketbollist serb i lindur në 2000. Clippers ndërkohë humbasin Marcus Norris, Nic Batum, KJ Martin dhe Robert Covengton, duke lëshuar edhe në përzgjedhje një paketë zgjedhjes. Sixers do të përfitojnë edhe një zgjedhje në raundin e parë të draftit 2028, dy zgjedhje në raundin e dytë dhe këtyre ju shtohet edhe një tjetër zgjedhje në raundin e parë që do të zhirohet nëpërmjet një skuadre të tretë.

SITUATA

Në shtëpinë e Clippers emri i Harden qarkullonte si objektiv i merkatos prej muajsh. Vetë lojtari e kishte bërë të qartë synimin për të mos vazhduar në Philadelphia duke sulmuar disa herë publikisht menaxherin e përgjithshëm Daryl Moreu. Shkëmbimi në fund erdhi pas nisjes së sezonit . Për Clippers lajmi është qëndrimi i Terance Mann që në verë ishte diskutuar si shkëmbim teknik për Harden. Mjekroshi rigjen Westbrook, shok i dikurshëm i tiji te Oklahoma City dhe Houston, përveçse Kaëhi Leonard dhe Paul George, me të cilët do të provojë të tentojë titullin e NBA. 76ers ndërkohë zgjidhin atë që ishte kthyer në një cështje brenda dhe jashtë fushe, duke i dhënë zyrtarisht në dorë Maxey çelsat e repartit dhe duke rritur zgjedhjet për rotacion me lojtarë me eksperiencë, e madje duke siguruar edhe disa zgjedhje që mund të rezultojnë vendimtare pas 5 vjetësh, kur ekuilibrat aktuale do të kenë ndryshuar.