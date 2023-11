NBA / Nuggets nuk ndalen, Lakers ka harruar të fitojë

U luajtën ndeshjet e radhës të elitës së basketbollit amerikan, NBA. Kampionët në fuqi të Denver Nuggets duket se nuk kanë rival këtë sezon, teksa në ndeshjen e fundit triumfuan në shtëpi 134-116 ndaj New Orleans Pelicans. Spikati sërish mbi parket Nikola Jokic, që realizoi numra dyshifrorë në të tre aspektetet e lojës.

Serbi ishte autor i 35 pikëve, 14 topave në tabelë dhe 12 asisteve. Pjesa e parë e sfidës foli për miqtë teksa tabela elektronike shënonte 71-59 për skuadrën e Pelicans. Në fraksionin e dytë të duelit, Nuggets rigjetën formën e treguar së fundmi dhe mbyllën një periodë të tretë spektakolare duke marrë avantazhin.

Në 10 minutëshin e fundit, kampionët menaxhuan kryesimin duke mbyllur takimin me fitoren e radhës. Nuggets renditet në krye të tabelës së klasifikimit të konferencës së perëndimit.

Në sfidën tjetër më të fortë të mbrëmjes, Los Angeles Lakers po tregon brishtësi këtë sezon, teksa në transfertën e Miamit humbi me një pikë diferencë. Me një pjesë të parë deri diku te ekuilibruar, skuadra e Heat shkoi në dhomat e zhveshjes me avantazhin e 3 pikëvë (62-59). Pas pauzës, Heat u mundua të thellojë edhe më tej kryesimin, teksa pas periodës së tretës diferenca ndaj Lakers shkoi në +11.

Në fraksionin e fundit të sfidës, Lakers u përpoqën të riktheheshin në lojë dhe ia dolën të fitonin periodën me 10 pikë në favor të tyre, por pa mundur të përmbysin rezultatin, me takimin që u mbyll në shifrat 108-107.

Kjo është humbja e dytë për Lakers, teksa në këtë sezon kanë zhvilluar ndeshje me shumë ulje-ngritje, shpeshherë duke iu nevojitur edhe koha shtesë. Më i miri në këtë përballje ishte LeBron James me 30 pikë të realizuara, ndërsa për vendasit e Heat, Jimmy Buttler shkëlqeu me 28 pikë dhe 6 asiste për shokët e ekipit.

Në ndeshjet e tjera të mbrëmjes, Milwakee Bucks mori fitoren e dytë radhazi në këtë edicion ndaj Brooklyn Nets me shifrat 129-125. Sfida e luajtur në “Barclays Center” në New York, pa vendasit fillimisht më kërkues, ku mbyllën pjesën e parë në avantazhin 67-63. Pas pushimit dyshja Antetokoumpo-Lillard ndihmuan Bucks me 57 pikë në total, që të fitonin duelin ndaj vendasve, që u mbyll me rezultatin final 129-125.

Në Detroit, Golden State triumfoi për të dytën herë radhazi ndaj Detroit Pistons me shifrat 109-120, teksa i përhershmi Stephen Curry ishte më i miri mbi parket, ku realizoi 34 pikë. Me këtë fitore Warriors heq hijet e dyshimit që kishin përfshirë skuadrën pas një humbjeje të papritur ndaj Cleveland Cavaliers.

Këtë sezon NBA po rezervon spektakël në çdo përballje, pasi në çdo minutë ka duele të forta dhe shumë emocione.