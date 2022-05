Ndaj Fiorentinës ndeshja e fundit, Juventus mbyll marrëveshjen me sulmuesin

Juventus mbyll sezonin këtë fundjavë në transfertë ndaj Fiorentinës. Një takim i cila nuk ka ndonjë rëndësi për bardhezinjtë të cilët kanë siguruar pjesëmarrjen në Champions League për sezonin e ardhshëm. Megjithatë, kjo sfidë do të prodhojë emocione të veçanta për Federico Bernadeschin i cili zyrtarisht do të veshë për herë të fundit fanellën bardhezi.

Kur i kishte mbetur edhe një vit kontratë, sulmuesi anësor dhe klubi kanë mbyllur marrëveshjen me konsensus, ndërsa pas Chiellinit dhe Dybalës, ky do të jetë largimi i tretë nga Zonja e Vjetër që në verë duket se do të nisë një revolucion për t’u rikthyer sërish kompetitiv në sezonin pasardhës.

Bernadeschi u transferua te Juventus në vitin 2017 nga Fiorentina (i jep fund aventurës bardhezi në ndeshjen kundër ish-ekipit të tij), por që në asnjë moment nuk ia doli të përmbushte pritshmëritë e drejtuesve të cilët në atë kohë shpenzuan 40 milionë euro. Mungesa e vazhdimësisë prej dëmtimeve të shpeshta, penalizuan sulmuesin që tashmë duhet të kërkojë një tjetër akomodim për sezonin pasardhës.