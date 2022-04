Ndaj Kastriotit më i motivuar se kurrë, Redon Xhixha synon rekordin unik

Redon Xhixha po kalon momentin më të bukur të karrierës. Sulmuesi laçian është përshtatur për mrekulli te Tirana që në sezonin e parë. Deri tani 13 gola dhe 6 asiste në Superiore, dhe katër gola të tjera në Kupën e Shqipërisë.

23-vjeçari ka formuar një dyshe të frikshme me Taulant Seferin në ofensivën e 25 herë kampionëve të Shqipërisë, të cilët po dominojnë kampionatin këtë edicion dhe titulli i radhës është vetëm çështje kohe.

Në ndeshjen e radhë me Kastriotin, Xhixha ka një mision të veçantë për të arritur një rekord të pazakontë. Goleadori kurbinas u ka shënuar të gjitha ekipeve të Superiores këtë edicion, duke përjashtuar skuadrën krutane.

Kukësit, Laçit dhe Egnatias, Xhixha u ka shënuar nga dy gola, ndërsa nga një herë ka ndëshkuar Partizanin, Vllazninë, Teutën dhe Skënderbeun, ndërsa “viktima” e preferuar është Dinamo, rival ndaj së cilit ka festuar plot tre herë.

Kundër Kastriotit do të ketë një motiv akoma dhe më të madh për të gjetur rrugën e rrjetës, për të kompletuar këtë rekord të veçantë dhe të bukur. Një arsye më shumë që dhe shokët e skuadrës të tregohen më altruist me Xhixhën, i cili synon të arrijë një statistikë tepër të rrallë.

Sulmuesi i majtë në edicionin më të mir ka shënuar 12 gola me Laçin në sezonin 2019-2020, shifër të cilën e ka kaluar që në 29 javë kampionat me Tiranën, teksa ka ende mundësi të përmirësojë statistikat personale, por në fillim do të tentojë të ndëshkojë ekipin krutan.