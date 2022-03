“Ndal pushtimit ushtarak!”, miratohet rezoluta e FSHF-së: Respekt ndaj sovranitetit të Ukrainës!

Këtë të mërkurë nisën punimet për Asamblenë e Përgjithshme Zgjedhore të Zakonshme të FSHF-së, që do të mbyllen më 15 mars, kur edhe do të zgjidhet Presidenti i FSHF-së dhe anëtaret e Komitetit Ekzekutiv për katër vitet e ardhshme.

Në mbyllje të punimeve të ditës së sotme, u paraqit një rezolutë, që ka të bëjë me situatën tejet të rëndë të krijuar në Ukrainë për shkak të agresionit ushtarak të Rusisë. Federata Shqiptare e Futbollit, në emër të të gjithë komunitetit të këtij sporti në Shqipëri shpreh solidaritetin me popullin ukrainas dhe është gjatë gjithë kohës në kontakt me Federatën Ukrainase për të bërë të mundur pritjen dhe strehimin në Shqipëri të disa familjeve të futbollistëve. Kjo rezolutë u miratua me unanimitet të plotë.

REZOLUTA E FSHF-SË

Federata Shqiptare e Futbollit, në emër të të gjithë komunitetit të këtij sporti në Shqipëri, shpreh solidaritetin e saj ndaj popullit të Ukrainës dhe në mënyrë të veçantë, ndaj njerëzve të futbollit dhe familjeve të tyre. Në këtë moment të vështirë për ta, të shkaktuar nga invazioni ushtarak rus, ne gjejmë rastin të tregojmë solidaritetin tonë njerëzor dhe të ngremë zërin e fuqishëm të protestës, duke ju bashkuar, të gjithë progresistëve dhe paqedashësve, kudo në botë:

Ndal dhunës dhe pushtimit ushtarak! Ndal luftës që sjell vetëm shkatërrim dhe viktima! Respekt ndaj sovranitetit të Ukrainës!

Ne urojmë shumë, që sa më shpejt, e mira të triumfojë dhe udhëheqja ruse të dëgjojë zërin e arsyes dhe këshillat e të gjithë komunitetit botëror për t’u tërhequr ushtarakisht nga Ukraina. Federata Shqiptare e Futbollit është në kontakt me Federatën Ukrainase për të bërë të mundur pritjen në Shqipëri, të disa familjeve të futbollistëve nga ky vend në shenjë mbështetjeje humane dhe solidariteti njerëzor.

Jemi të bindur se e mira do të triumfojë dhe lutemi që vëllezërit tanë në Ukrainë ta kalojnë këtë periudhë të vështirë që sjell vetëm lufta dhe konfliktet e armatosura.