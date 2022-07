Ndërron skuadër edhe Olsi Teqja, firmos me klubin e Chambly

Olsi Teqja vijon aventurën në futbollin francez. Mbrojtësi 33-vjeçar nga Kruja ka ndërruar skuadër, pasi i përfundoi kontrata me Beauvais dhe ka firmosur te klubi i Chambly.

Ashtu si Beauvais, ku Teqja qëndroi për dy sezone, edhe Chambly militon në ligën e katërt franceze, ndërsa deri para dy vitesh ka qenë pjesë e rregullt e Ligue 2.

Olsi Teqja është një mbrojtës me mjaft eksperiencë, që në Superiore ka luajtur me klube si Kastrioti, Apolonia, Tirana, Kukësi, Bylis, Kamza e laçi, teksa regjistron edhe një përvojë me kuqezinjtë e Shkëndijës së Tetovës.