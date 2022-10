Ndeshja e prapambetur, holandezët sfidojnë Arsenalin për kreun e Grupit A

Sfida e prapambetur në grupin A në Europa League midis Arsenal dhe PSV do të zhvillohet ditën e enjte. Ndeshja starton në orën 19:00 dhe do të transmetohet live në SuperSport 3. Përballja e cila ishte programuar fillimisht për t’u luajtur me 15 shtator, u shty për shkak të ndarjes nga jeta të mbretëreshës Elizabeth e dytë. Forcat e rendit ishin angazhuar në funeralin e Mbretëreshës dhe nuk mund të siguronin mbarëvajtja e ndeshjes në “Emirates Stadium”.

Për sa i përket sfidës, do të jetë një duel vendimtar për të dyja skuadrat. Arsenal i vendit të parë do të kërkoj triumfin e rradhës, për të siguruar kalimin në fazën me eleminim direkt dhe gjithashtu për të përforcuar pozitat në vendin e parë. Ndërsa PSV vjen në këtë ndeshje me moralin e lartë dhe në rast triumfi do të parakalonte Arsenalin në renditje. Në dy sfidat e fundit klubi holandez në Europa League ka shënuar 10 gola dhe gjithashtu në kampionat po kalojnë një moment të mirë, ku ndodhen në vendin e dytë, një pikë më pak se Ajaxi i vendit të parë.

Gjithashtu edhe Arsenal është në një moment tepër të mirë, ku “topçinjtë” po kryesojnë të vetëm në Premier League dhe në këtë sezon kanë pësuar vetëm një humbje në kampionat përball Man United, ndërsa në sfidat e tjera njohin vetëm fitore.

Do të jetë një ndeshje speciale për trajnerin e PSV , Ruud Van Nistelrooy i cili në karrierën e tij si futbollist me Man United është ndeshur 12 herë kundër “topcinjve”. Gjithcka është në balance përsa i përket sfidave, pasi Van Nistelrooy me “Djajtë e Kuq” ka fituar 4 sfida, ka humbur po aq dhe katër janë ndarë në barazim. Qendër sulmuesi me fanellën e Man United i ka shënuar dy herë Arsenal.

Super sfida mund të vendoset nga shumë protagonist, pasi lojtarët vendimtar ekzistojnë në të dy kampet. Futbollisti më në formë i Arsenal në sfidat e fundit është padyshim talenti 21-vjeçar Bukayo Saka, i cili ka shënuar katër gola në tre përballjet e fundit, dy kundër Liverpool.

Te PSV, sulmuesi Gakpo dhe mesfushori Simons po dhurojnë gjithnjë e më shumë spektakël, ku kryesojnë listën e golashënuesve në Holandë dhe padyshim janë rreziku numër një në ndeshjen përballë Arsenal.

Një supër sfidë për të mos u humbur, pasi spektakli është i garantuar vetëm në Digitalb – SuperSport.