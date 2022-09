Ndeshja me Zvicrën, Spanja luan sot me skuadrën që do ketë në Katar 2022

Kë do të zgjedhë trajneri i Spanjës, Luis Enrique për Kupën e Botës 2022 në Katar?

Spanja do shkojë në Katar 2022 me shpresat për të arritur lavdinë për herë të parë që nga viti 2010. Megjithatë, ata nuk janë në një grup të lehtë, pasi do t’u duhet të kapërcejnë kampionët e botës të vitit 2014, Gjermaninë, si dhe gjigantët aziatikë, Japoninë dhe Kosta Rikën e Bryan Ruiz.

Trajneri i Spanjës Luis Enrique ka bërë me dije se do të ketë në skuadër në ndeshjet e Nations League, ku mbrëmjen e sotme në orën 20:45 do të përballet me Zvicrën, ndeshje që do të mund ta ndiqni ekskluzivisht në “Super Sport 4”, të njëjtat emra që do të thërrasë edhe në Katar 2022.

Cilët janë 26 lojtarë që do të zgjidhen për të shkuar në Kupën e Botës 2022 në Katar nga emrat e mëposhtëm?

Portierë:

Robert Sanchez

David Raya

Unai Simon

Arnau Tenas

David de Gea

Mbrojtës:

Cesar Azpilicueta

Hugo Guillamon

Pau Torres

Eric Garcia

Jose Gaya

Dani Carvajal

Diego Llorente

Jordi Alba

Aymeric Laporte

Inigo Martinez

Sergio Reguilon

Marcos Alonso

Pedro Porro

Sergio Ramos

Mesfushorë:

Thiago

Sergio Busquets

Marcos Llorente

Pedri

Rodri

Koke

Gavi

Carlos Soler

Mikel Merino

Pablo Fornals

Brahim Diaz

Sergi Roberto

Dani Olmo

Sulmues:

Alvaro Morata

Yeremy Pino

Ferran Torres

Marco Asensio

Pablo Sarabia

Borja Ignesias

Nico Williams

Ansu Fati

Raul de Tomas

Rodrigo

Bryan Gil