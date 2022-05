Ndeshjet e qershorit/ Mancini zbulon listën, lë jashtë SuperMarion dhe sulmuesin Cagliarit

Roberto Mancini ka vendosur të grumbullojë plot 39 futbollistë për ndeshjet e muajit qershor. Në këtë rrugëtim të ri të përfaqësueses italiane, pas dështimit në fazën pley off të “Katar 2022”, synimi është Nations League, si për të fituar trofenë, dhe për të pasur një avantazh në renditjen e përgjithshme për shortin e Euro 2024.

Italia do të përplaset me Hungarinë, Gjermaninë dhe Anglinë në një grup që është pak të thuash i vështirë. Katër ndeshje janë programuar për t’u zhvilluar në muajin qershor. Bëhen pesë nëse merret në konsideratë edhe sfida me Argjentinën, “Finalissima”, e parashikuar për t’u zhvilluar në fillim të muajit tjetër.

Për herë të parë grumbullohen Pinamonti i Empolit dhe Frattesi i Sassuolos, ndërkohë rikthehet Spinazzola një vit pas atij dëmtimit të tmerrshëm gjatë finaleve të Europianit, trofe i fituar pikërisht nga të kaltrit.

Mungojnë Balotelli dhe Joao Pedro. Jashtë për arsye dëmtimi Ciro Immobile, Castrovilli, Chiesa dhe Toloi. Është ftuar edhe Chiellini, që do të tërhiqet nga kombëtarja pas ndeshjeve të qershorit.

Lista e Italisë:

Portierë: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Mbrojtës: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma);

Mesfushorë: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho Frello Jorge Luiz (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Sulmues: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Gianluca Caprari (Verona), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Andrea Pinamonti (Empoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).