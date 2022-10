“Ndjesë, nuk i mendova pasojat”, klubi pezullon “ninxhën” Nainggolan

Radja Nainggolan rikthehet në qendër të kritikave. Mesfushori i famshëm belg, i dha fund aventurës 16-vjeçare në Itali verën e kaluar dhe u rikthye në shtëpi. “Ninxha” firmosi me Antëerp për dy vite.

Sezoni i dytë me ekipin belg nuk ka nisur mirë për 34-vjeçarin me origjinë nga Indonezia. Gjatë muajit gusht u arrestua pasi policia e ndaloi teksa po drejtonte makinën me shpejtësi mbi normalen dhe pa patentë.

Nainggolan kishte konsumuar shumë alkool, ndërkohë që e kapësuar edhe nga klubi i tij. “Luftëtari” i mesfushës njihet si një konsumator i rregullt i duhanit, ves për të cilin nuk pranoi të hiqtë dorë, vendim që solli mungesën e tij në Botërorin Rusi 2018.

Ndërkohë, drejtuesit e Antwerp kanë vendosur ta pezullojnë për një afat të pacaktuar për shkak se lojtari ka konsumuar një cigare elektronike në pankinë përpara ndeshjes së humbur ndaj Standard Liezh.

Nainggolan ka kërkuar falje nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, aty ku shkruan: “Më vjen keq për atë që bëra. E kuptoj që është e gabuar, por në atë moment nuk e mendova aq gjatë.

Më duhet ta pranoj vendimin e klubit, edhe pse mendoj se është paksa i rëndë. Do të përpiqem të jap kontributin tim në një mënyrë apo në një tjetër”, shkruan “ninxha” Nainggolan.