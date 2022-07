Ndreca rikthehet nën urdhrat e Gegës, Kukësi fazë përgatitore jashtë Shqipërisë

Aventura e Edison Ndrecës te Partizani zgjati fare pak. Anësori i majtë u huazua nga Kukësi vetëm për duelet europiane të ekipit kryeqytetas.

27-vjeçari u aktivizua si zëvendësues në dy përballjet ndaj Saburtalos, që eliminoi Partizanin me penallti në raundin e parë të Conference League.

Në takimin e kthimit të së enjtes, Ndreca u hodh në fushë në minutën e 82’, ndërkohë që trajneri Mehmeti i befasoi të gjithë duke e nxjerrë nga fusha në 109’.

Lojtari mirditor nuk ka humbur kohë dhe është rikthyer menjëherë te Kukësi, duke iu bashkuar ekipit të Gegës në stërvitjen e së premtes pasdite.

Skuadra do te zhvilloje sot stërvitjen e radhës. E diela pushim, teksa duke nisur nga e hëna, Kukësi do të vijoje me përgatitjet në Tiranë deri në 25 korrik, datë kur do të udhëtojë në drejtim të Turqisë për fazën përgatitore.

TESTONI NJOHURITË TUAJA RRETH PREMIER LEAGUE