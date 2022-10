Ndryshim 180 gradë, “Sacchi i Monzës” me shifra impresionuese

“Raffaelle Palladino do të jetë Arrigo Saki i Monzës”, pati deklaruar Adriano Galliani kur vendosi t’i besojë 38-vjeçarit pankinën e klubit nga Brianza, teksa shumë pak besuan se kjo do të ishte një lëvizje e suksesshme e drejtuesit të njohur.

Megjithatë rezultatet i kanë dhënë plotësisht të drejtë, pasi Palladino e mori skuadrën në një fazë kritike, me vetëm një pikë në 6 ndeshje, 3 gola të shënuar dhe 14 të pësuar, ndërsa pas tre javësh në krye të pankinës, situata ka ndryshuar 180 gradë.

Gjithçka nisi pas fitores minimale 1-0 ndaj Juventusit, u pasua nga një sukses 0-3 në transfertën ndaj Sampdorias dhe në fund me një sukses 2-0 ndaj Spezias, me Monzën që ka marrë 9 pikë të plota nën drejtimin e Palladinos, ka shënuar 6 gola dhe nuk ka pësuar ende asnjë.

Testi i radhës do të jetë transferta toskane ndaj Empolit, me Monzën që do të kërkojë një tjetër fitore, për të siguruar mbijetesën në Serinë A sa më shpejt të jetë e mundur.