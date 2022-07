Ndryshime në listën e Laçit për Europën, jashtë një sulmues dhe përfshihen një portier e një mbrojtës

Laçi kaloi me sukses provën në raundin e parë të Conference League me kurbinasit që mposhtën në transfertë me rezultatin 0-1, Iskrën. Tashmë, vëmendja e trajnerit Shpëtim Duro dhe të besuarve të tij kalon tek rivalët e raundit të dytë, Petrocub.

Ndaj, moldavëve, Laçi niset sërish si favorite për të kaluar më tej teksa para ndeshjes së parë e cila luhet këtë të enjte, vihen re edhe disa ndryshime në listën e futbollistëve të federuar. Këhstu, jashtë ka përfunduar sulmuesin Harmon Van Dave ndërsa është përfshirë portieri Klajdi Kuka dhe mbrojtësi Isi Manellari.

Sezonin e fundit, Kuka e mbylli te Tërbuni, ndërsa sa i takon mbrojtësit Manellari, së fundmi ishte pjesë e Tomorit. Ndërkohë, Laçi ka mësuar edhe kundërshtarin e raundit të tretë nëse eliminon Petrocub teksa shorti i rezervon fituesin e çiftit Fehervar-Gabala.