Në Angli e bëjnë fakt, Ronaldo dhe Messi do të luajnë bashkë në këtë skuadër

Cristiano Ronaldo raportohet se do t’i bashkohet Lionel Messit te Paris Saint-Germain. E ardhmja e yllit të Manchester United me “Djajtë e Kuq” është e pasigurt, ndërsa tashmë me Erik ten Hag në krye të stolit situata për portugezin duket më e komplikuar.

Pavarësisht nënshkrimit të bujshëm me rivalin e përjetshëm të Ronaldos, Messin, verën e kaluar, skuadra e Mauricio Pochettino nuk ishte në gjendje të merrte çmimin kryesor të Evropës këtë sezon.

Tani parizienët mund të humbasin Kylian Mbappe, i cili mund të kalojë te Real Madrid me parametra zero në verë. Si rezultat, Ronaldon po shihet si një zëvendësues afatshkurtër, e duke ditur historikun e portugezit në Champions League, dëshira e PSG-së bëhet më kuptimplotë.

“Ky mund të jetë viti i fundit i Cristiano Ronaldos në Premier League. Ai do të dëshirojë të luajë në Champions League, ai ka luajtur në të gjithë karrierën e tij,”- tha legjenda e Arsenalit, Merson për mediet britanike.

Nëse Ronaldo do të transferohej në Paris, ëndrrat e shumë tifozëve, për ta parë portugezin të luajë në një skuadër me Lionel Messin, do të bëheshin realitet.