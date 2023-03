“Në fushë edhe me një këmbë”, Hysaj: Para derbit kemi punë në Conference League

Elseid Hysaj ishte në fushë për të gjithë 90-minutëshin në barazimin pa gola që Lazio mori në transfertë ndaj Bologna-s. Mbrojtësi madje edhe u ndëshkua me një karton të verdhë në minutën e 22-të të pjesës së parë, ndërsa pas sfidës në një prononcim për DAZN u shpreh se sakrifikoi për të luajtur të gjithë ndeshjen pasi gjatë lojës mori një goditje. Ndër të tjera, shkodrani i kombëtares theksoi se skuadra bardhekaltër për momentin është e përqëndruar te ndeshja e Conference League ndaj AZ Alkmaar dhe vetëm pas takimit me holandezit do ta kthejnë vëmendjen te derbi i fundjavës me Romën.

“Mora një goditje jo të vogël gjatë ndeshjes, por duke njohur veten e di se do të qëndroja në fushë edhe me një këmbë. Por, nëse nuk do të mund të ndihmoja skuadrën do të isha larguar, nuk do të doja të isha kurrë një peshë për Lazion.

Unë provova dhe qëndrova në fushë duke dhënë maksimumin. Në krahasim me vitin e kaluar jemi rritur shumë, luftojmë të bashkuar dhe për ne është gjithnjë bukur kur e mbyllim një ndeshje pa pësuar. Derbi me Romën? Derbi nuk mund të përgatitet një javë para, kemi ndeshjen me AZ Alkmaar.

Ne derbin e ndjejmë shumë dhe askush nuk kërkon të luajë në atë ndeshje i mbingarkuar, por fillimisht kemi punë në Conference League”, u shpreh Hysaj. Në këtë sezon të Serie A, 29-vjeçari vijon të mbetet një element i rëndësishëm për organikën e trajnerit Mauricio Sarri teksa numëron 22 paraqitje në elitën italiane, ku regjistron edhe një asist.