Në “horizont” Grand Slam-i i radhës/ Alcaraz kampioni në fuqi, rikthehet Djokovic. Mungon Nadal

Pasi përfundoi Wimbledon, aty ku Carloz Alcaraz i dha fund dominimit të Novak Djokovic, bota e tenisit nis përgatitjet për turneun e fundit Grand Slam të vitit 2023, US Open. Ky kompeticion që zhvillohet në New York është planifikuar të startojë më datë 28 gusht me finalen që do të mbahet më datë 10 shtator.

Së fundmi është publikuar edhe lista me tenistët pjesëmarrës ku nuk mund të mungojë Carlos Alcaraz fituesi i freskët i Wimbledon. Tenisti nga Murcia do të ketë për detyrë të ruajë fronin pasi është pikërisht ai fituesi në fuqi i US Open. Nga ana tjetër, rikthehet pas dy vitesh mungesë në US Open, Novak Djokovic.

Serbi kishte munguar për shkak të vaksinës anti-COVID me Nolen që deklaroi se nuk është i vaksinuar dhe se ishte kundër vaksinimit. Sakaq, listës ashtu si në Roland Garros dhe Wimbledon i mungon Rafael Nadal. E pritshme në fakt kjo zgjedhje e spanjollit që vijon rikuperimin nga dëmtimi i pësuar në Australian Open ndërsa tenisti nga Mallorca ka deklaruar se do të rikthehet vetëm në vitin 2024, atë që parashikohet të jetë i fundit në karrierën e 37-vjeçarit.

Ndërkohë, në listën e femrave bie në sy mungesa e fitueses së vitit 2021, britanikes Emma Raducanu e cila gjithashtu vijon periudhën e rikuperimit pas dy operacioneve në të dyja kyçet e duarve. Nga ana tjetër nuk mungon kampionia në fuqi, Iga Swiatek ndërsa pasi humbi tre turne Slam, rikthehet numri 55 i botës në tenisin e femrave, Simona Halep edhe pse kjo e fundit mbetet provizorisht e pezulluar për doping.