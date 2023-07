Në kërkim të kualifikimit/ Ballkani, Struga dhe Shkupi vijnë në SuperSport

Skuadrat shqiptare po përgatiten për ndeshjet e para të raundit të dytë kualifikues në Conference League. Ballkani i Ilir Dajës do të përballet në datën 25 korrik (20:45) ndaj Larnes, në takimin e parë që mund të jetë përcaktues për kampionët e Kosovës në rrugën e tyre për të përsëritur ecurinë e arritur sezonin e shkuar.

Ekipi nga Irlanda e Veriut do të jetë pengesa e radhës për skuadrën nga Theranda, që do të synojë të bëjë autokritikë pas ndeshjes së kthimit me Ludogorets. Ku nuk arriti dot që të menaxhonte fitoren 2-0 të ndeshjes së parë. Kjo sfidë do të transmetohet live në SuperSport 2.

Të mërkurën (26 korrik) do të jetë radha e Strugës që të zbresë në fushë ndaj malazezëve të Buducnost. Djemtë e Shpëtim Duros, pas eliminimit nga Championsi, kanë si synim të kenë një rrugëtim sa më të gjatë në Conference League.

Duke nisur nga ora 17:00, në stadiumin e Ohrit do të luhet takimi i parë mes kampionëve të Maqedonisë së Veriut dhe atyre të Malit të Zi. Që u eliminuan në raundin paraeliminator nga Champions League. Ky takim do të vijë gjithashtu live në SuperSport 2.

Të enjten radha e Shkupit. Bardhekaltrit do të masin forcat me Levski Sofie. Skuadra kryeqytetase arriti një kualifikim të lehtë në raundin e parë, duke eliminuar me rezultat të përgjithshëm 5-0 lituanezët e Hegelmann. Ekipi shqiptar nga Maqedonia e Veriut, gjen në rrugën e tij tani një skuadër me histori, nga më të trofeshmet e Bullgarisë.

Levski e nis aventurën e saj europiane pikërisht ndaj Shkupit, në raundin e dytë të Conference League. Gjithashtu dhe kjo sfidë do të vijë në ekranin e SuperSport/DigitAlb.