Në Poloni i tremben Sylvinho-s: Ka fituar dy Champions me Barcelonën, do që ta bëjë Shqipërinë “Marok”

Shqipëria nis këtë të hënë në mbrëmje në transfertën e Varshavës ndaj Polonisë fushatën kualifikuese për Euro 2024, takim që fillon në orën 20:45 dhe transmetohet në “SuperSport 2”.

Përpara kësaj sfide mediet polake i kanë kushtuar një vëmendje të veçantë trajnerit të Kombëtares sonë, Sylvinho-s.

Jehonë të veçantë i bëhet kohës kur Sylvinho ishte lojtar dhe theksohet se ai ka fituar dy herë Champions League-n me Barcelonën.

“Me Barcelonë-n Sylvinho fitoi dy herë Champions League dhe fitoi tre kampionate spanjolle, ai luajti gjashtë herë për kombëtaren braziliane, por ai është një trajner mesatar në rastin më të mirë. Megjithatë, marrëdhënia mes Sylvinhos dhe Shqipërisë, rivalit të Polonisë të hënën në kualifikueset e Euro 2024, duket e arsyeshme. Shqiptarët duan të rilindin pas një 2022 katastrofik për ta. Është e vështirë të parashikosh se si do të jetë ai, por jam i sigurt për dy gjëra: Sylvinho do të marrë kohë dhe kjo marrëveshje është një mundësi e shkëlqyer për të dyja palët.

Në përballjen me skuadrën e Sylvinhos polakët do të kenë mundësinë të fshijnë njollën që lanë mbrëmjen e së premtes në Pragë, duke humbur 1-3 ndaj Çekisë. Por nuk do të jetë një detyrë e lehtë. Së pari, shqiptarët tashmë janë bërë të njohur si një rival i papërshtatshëm. Së dyti, skuadra e Sylvinhos, ashtu si skuadra e Fernando Santos, është një e panjohur.

Ai dëshiron ta bëjë Shqipërinë “Marok”

Çfarë mund të presim sot nga Shqipëria? Sylvinho dëshiron të luajë në sulm. Reja u fokusua kryesisht në mbrojtje dhe kundërsulme. Për një brazilian kjo nuk do të jetë kurrë prioritet.

Që në konferencën e parë për shtyp, Sylvinho tha se donte që kombëtarja shqiptare të ishte jo vetëm një ekip i mirëkoordinuar, por edhe një grup kolegësh. Braziliani dëshiron që njëri të luftojë për tjetrin. Si shembull, ai dha kombëtaren marokene, e cila falë unitetit arriti në gjysmëfinale të Kupës së Botës. Braziliani kujdeset për unitetin dhe atmosfera në ekip është më e mira në shumë muaj.

Megjithatë, debutimi i Sylvinhos nuk do të jetë i lehtë. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për ekipin tonë dhe për faktin që do të luajmë me Stadiumin Kombëtar të mbushur plot. Në ndeshjen e tij të parë si trajner, braziliani do të duhet të përballet pa katër lojtarë kyç, për shkak të mungesave të mbrojtësit Berat Djimsiti dhe Ardian Ismajli, mesfushorit Keidi Bare dhe sulmuesit të Chelsea-t, Armando Broja.”-raportojnë mediet polake.